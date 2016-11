04.11.2016 - 08:50 - Finance et Investissement

La Société d'assurance-dépôts du Canada (SADC) et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ont conclu un protocole d'entente visant à renforcer le processus de consultation, de collaboration et d'échange de renseignements.

L'objectif ultime est de mieux gérer et résoudre les crises auxquelles les institutions membres de la SADC ou les sociétés de placement réglementées par l'OCRCVM qui lui sont liées pourraient être confrontées, afin de mieux protéger les déposants et les investisseurs« Les investisseurs de partout au Canada tireront profit du système d'alerte rapide, de la collaboration et de la coordination de deux organismes qui travaillent ensemble pour planifier et surveiller le règlement ordonné d'une crise financière qui touche une société de placement, a déclaré Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRCVM. Non seulement cette meilleure collaboration contribuera à protéger les actifs et les dépôts des investisseurs, mais elle favorisera aussi la confiance et la stabilité financière au Canada. »« Afin de protéger les dépôts des Canadiens dans un secteur financier qui évolue rapidement, nous devons disposer d'un portrait complet des activités de nos institutions membres, a pour sa part déclaré Michèle Bourque, présidente et première dirigeante de la SADC. Dans le cas peu probable où une faillite surviendrait, cette entente nous permettra d'agir rapidement et efficacement pour coordonner le règlement ordonné de la faillite de l'entreprise financière. »La signature du protocole d'entente s'inscrit dans une série de conclusion, par la SADC, d'ententes semblables avec d'autres assureurs-dépôts et organismes de réglementation en vue d'une collaboration, d'un échange d'informations et d'une planification de règlement de faillite plus solides.