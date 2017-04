26.04.2017 - 09:54 - Finance et Investissement

L'Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a informé les organismes réglementaires canadiens que ses membres sont prêts à discuter d'un élargissement des exigences de divulgation.

La proposition des autorités réglementaires, désignée comme étant la phase trois du Modèle de relation client-conseiller (MRCC3), fait état d'un élargissement des exigences de divulgation pour tenir davantage compte du ratio des frais de gestion.« Le Canada offre l'un des meilleurs régimes de divulgation d'information centrée sur l'investisseur du monde, et l'adoption d'une règle de divulgation complète du RFG en ferait un chef de file mondial », a soutenu Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC, par voie de communiqué.Depuis janvier, les investisseurs doivent recevoir deux relevés annuels de la part de leur courtier en valeurs mobilières qui doivent contenir les informations suivantes : les frais versés au courtier au dollar près ainsi qu'un aperçu de fonds, permettant de distinguer le rendement du portefeuille personnel de l'investisseur.Les courtiers ont d'ailleurs jusqu'au 14 juillet 2017 pour commencer l'envoi des nouveaux rapports à leurs clients.L'IFIC croit que le fruit est mûr pour discuter de la prochaine étape, consciente de la tâche qui l'attend.«La conception et la mise en œuvre de la phase 3 exigeront un certain temps, et les autorités réglementaires peuvent intégrer les leçons tirées du MRCC2 pendant que nous élaborons ensemble les règles du nouveau MRCC3 », a dit Paul C. Bourque.