L’ARC publie le maximum des gains ouvrant droit à une pension pour 2018

01.11.2017 - 14:21 - Finance et Investissement

Le plafond des gains ouvrant droit à la pension du Régime de pensions du Canada (RPC) sera fixé à 55 900 $ pour 2018, a indiqué l’Agence Agence du revenu du Canada (ARC). Le plafond de 2017 était de 55 300 $.



Les personnes qui gagneront plus de 55 900 $ en 2018 ne seront pas tenues de verser d'autres cotisations au RPC et ne pourront pas le faire.



L'exemption de base pour 2018 reste fixée à 3 500 $.



Le taux de cotisation des employés et des employeurs demeurera inchangé en 2018 à 4,95 %. Le taux de cotisation des travailleurs indépendants restera à 9,9%.



La cotisation maximale des employeurs et des employés au RPC en 2018 sera de 2 593,80 $ chacun et la cotisation maximale des travailleurs indépendants sera de 5 187,60 $. Ces maximums étaient de 2 564,10 $ et de 5 128,20 $ respectivement en 2017.



Le nouveau plafond a été calculé selon une formule du RPC établie par la loi, qui tient compte de la hausse des traitements et salaires hebdomadaires moyens au Canada.