15.09.2016 - 08:47 - Finance et Investissement

L’Autorité des marchés financiers (AMF) est à la recherche d’une quinzaine de personnes pour pourvoir les postes de son nouveau comité consultatif sur l’innovation technologique.

Les candidats recherchés doivent provenir de divers secteurs et professions reliés à l'innovation technologique dans l'industrie des produits et services financiers au Québec.Leur mandat sera intimement lié à celui du groupe de travail sur les fintech de l'AMF, qui consiste à analyser les innovations technologiques dans le secteur financier et à anticiper les enjeux en matière de réglementation et de protection des consommateurs.Le président-directeur général de l'AMF, Louis Morisset, croit que les travaux de ce comité seront de première utilité « pour maintenir un dialogue ouvert et constructif entre les parties prenantes et [l'AMF], et pour favoriser l'atteinte de l'équilibre entre la protection du public et l'efficience des marchés », dit-il dans le communiqué annonçant la création du comité.Cette annonce suit la volonté des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), qui se sont donné comme mission de mieux comprendre les incidences des innovations technologiques sur les marchés financiers, dans les trois prochaines années.Louis Morisset, qui est également président des ACVM, avait d'ailleurs souligné que le travail sur ce sujet se ferait d'abord au sein des différents membres provinciaux.Le mandat des candidats qui siégeront au comité sera de deux ans, avec une possibilité de reconduction. La date limite pour poser sa candidature est le 4 octobre.