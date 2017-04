28.04.2017 - 09:10 - Finance et Investissement

L'Autorité des marchés financiers (AMF) mettra sur pied un laboratoire Fintech afin d'accentuer son exploration des applications actuelles et potentielles de nouvelles technologies chez les assujettis et dans le cadre de ses propres activités d'encadrement.

Le mandat du Laboratoire Fintech, qui sera à la disposition du Groupe de travail sur les Fintech mis sur pied par l'AMF en juin 2016, consistera à étudier les nouvelles technologies. « Il constitue donc un centre de réflexion doté d'outils d'exploration visant à fournir à l'Autorité les connaissances nécessaires pour exercer pleinement son rôle de régulateur dans un environnement toujours plus numérique », indique l'AMF par voie de communiqué.Les projets du laboratoire seront menés par des stagiaires suivant un parcours universitaire dans les domaines de l'ingénierie ou des technologies, sous la supervision d'un ou de plusieurs membres du Groupe de travail sur les Fintech. Les deux premiers stagiaires entreront en fonction dès mai 2017.L'AMF précise que le laboratoire ne servira pas à étudier les modèles d'affaires basés sur les nouvelles technologies.Il pourra toutefois conseiller et informer les ACVM aux fins de la révision du cadre réglementaire et des initiatives du bac à sable réglementaire. Il pourra également explorer de quelle façon l'AMF pourrait elle-même utiliser davantage les nouvelles technologies pour améliorer ses processus d'affaires.Dans la foulée, l'AMF confirme avoir rejoint le consortium international d'institutions financières mis sur pied par R3 et qui est dédié au développement et l'application de la technologie blockchain dans le domaine des services financiers.Le consortium s'est récemment ouvert à l'accueil de régulateurs afin d'aborder les perspectives d'encadrement des nouvelles technologies utilisées par ces institutions.« En adhérant au consortium, l'Autorité pourra accéder à l'information pertinente relative aux projets réalisés par d'autres régulateurs, s'associer à ces projets et développer plus rapidement ses propres initiatives grâce à la contribution des autres membres », indique l'AMF.L'AMF confirme la poursuite de discussions afin d'établir d'autres partenariats « qui lui permettront de suivre d'encore plus près le développement des nouvelles technologies appliquées au secteur financier ».