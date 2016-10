28.10.2016 - 09:21 - James Langton, Investment Executive

L'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) propose de nouvelles mesures pour réglementer l'utilisation du titre de planificateur financier dans le reste du Canada.

L'ACFM a publié une proposition d'amendement qui imposerait des exigences minimales pour les représentants en épargne collective qu'elle réglemente et qui souhaitent s'identifier comme planificateur financier.Rappelons que dans la majorité des provinces, et contrairement au Québec, le titre de pl.fin. n'est pas réglementé. L'ACFM rappelle que « les investisseurs peuvent être induits en erreur quant aux qualifications d'un professionnel qui utiliserait ce titre».Selon la proposition de l'ACFM, seuls les représentants qui ont certaines certifications et qui atteignent des exigences spécifiques pourraient utiliser le titre de planificateur financier.Ceux qui souhaitent utiliser cette appellation devraient détenir le titre de planificateur financier certifié (CFP), le titre québécois de planificateur financier ou certains autres titres anglophones, comme Certified International Wealth Manager (CIWM), Chartered Life Underwriter (CLU), Personal Financial Planner (PFP) ou Registered Financial Planner (RFP).La proposition de l'ACFM a été rédigée après consultation d'organismes comme l'Ontario's Expert Committee to Consider Financial Advisory et Financial Planning Policy Alternatives afin d'en assurer la cohérence.