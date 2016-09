06.09.2016 - 10:49 - Finance et Investissement

L'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) confirme son engagement à aider ses sociétés membres dans la lutte contre la cybercriminalité en annonçant sa participation à l'Alliance canadienne sur la cybersécurité (ACC).

L'ACC a pour objectif de lutter efficacement contre la cybersécurité en facilitant la collaboration et le partage de connaissances entre les 90 associations participantes, qui sont également invitées à faire part de leur propre point de vue. L'ACCVM sera représentée par sa directrice générale, Susan Copland.« Il est indispensable que la haute direction de toutes les sociétés mette au point et maintienne des plans exhaustifs de cybersécurité pour protéger leur société, leurs clients et leur secteur des dommages causés par une cyberattaque », a déclaré le président et chef de la direction de l'ACCVM, Ian Russell par voie de communiqué.« L'augmentation de la fréquence et de la complexité des cyberattaques et le risque d'atteinte aux renseignements confidentiels des clients constituent un défi commercial majeur », a-t-il ajouté.« En particulier, les sociétés de services financiers peuvent subir de sérieux préjudices financiers et des dommages importants sur les plans de l'exploitation et de la réputation à la suite d'une cyberattaque et d'une intrusion dans leurs bases de données. »Crééeen 2013 par Grant Lecky, un spécialiste en sécurité, l'ACC se décrit comme « un réseau souple, bénévole, non hiérarchique et à but non lucratif ». L'Alliance est administrée par un conseil national qui a pour mission de maintenir sa structure et de faciliter le dialogue entre les associations.