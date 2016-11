Emprisonnement et amendes totalisant 148 000 $ pour Christian Turcotte

03.11.2016 - 09:32 - Finance et Investissement

Christian Turcotte vient d'écoper d’une peine d'emprisonnement de six mois et d'amendes totalisant 148 000 $ après avoir été reconnu coupable de pratique et placements illégaux par la Cour du Québec.