Des trous dans les aperçus des fonds

22.01.2018 - 09:05 - La rédaction, Conseiller

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment examiné une partie de l’information offerte par les gestionnaires de fonds dans leur aperçu des fonds. Résultat : ces données sont trop souvent incomplètes.



L'objectif principal de l'AMF était d'analyser la cohérence entre la nature du fonds et l'information présentée dans l'aperçu du fonds sous le titre « Dans quoi le fonds investit-il? ». L'AMF souhaitait appuyer les efforts des gestionnaires de fonds d'investissement pour se conformer aux obligations de l'aperçu des fonds.



Un élément important pour les investisseurs. Ces derniers doivent pouvoir compter sur un aperçu des fonds concis et rédigé dans un langage simple et clair. Comme le rappelle l'AMF dans son avis, cette information permet aux investisseurs « d'être mieux outillés pour échanger avec leur représentant et, ultimement, prendre des décisions d'investissement éclairées ».



