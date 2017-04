19.04.2017 - 08:32 - Finance et Investissement

L'Autorité des marchés financiers (AMF) tiendra une séance de consultation sur le Document de consultation 81-408 - Consultation sur l'option d'abandonner les commissions intégrées le vendredi 12 mai prochain.

Les intervenants du secteur des fonds d'investissement sont conviés à venir donner leur avis et effectuer des commentaires sur les effets potentiels de l'option considérée sur les investisseurs et les participants au marché, de même qu'à proposer d'autres options ou mesures qui permettraient de gérer ou d'atténuer suffisamment les enjeux de protection des investisseurs et d'efficience du marché signalés dans le document de consultation.La séance se tiendra le vendredi 12 mai 2017, de 8 h 45 à 12 h, au 800, rue du Square-Victoria (tour de la Bourse), 11e étage, réception de l'IATA, à Montréal. Un document préparatoire sera envoyé aux participants inscrits quelques jours avant la rencontre. Dans le cas des personnes qui ne pourront être sur place, il leur sera possible de se joindre à la rencontre par téléphone.Outre les différentes activités de consultation sur l'option d'abandonner les commissions intégrées auxquelles participe l'AMF à travers la province, incluant des présentations, des rencontres d'échanges et des tables rondes, le régulateur réitère son invitation aux personnes intéressées qui souhaitent présenter des commentaires écrits ou des mémoires, à lui faire parvenir tout document au plus tard le 9 juin 2017.