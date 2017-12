13.12.2017 - 10:21 - Finance et Investissement

Claude Huet a été condamnés à une radiation temporaire de trois ans pour s'être placé en situation de conflit d'intérêts dans une affaire de transfert de police d'assurance vie universelle.

Claude Huet (numéro de certificat 116684) a plaidé coupable à l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire, soit de s'être placé en situation de conflit d'intérêts en faisant transférer la police d'assurance vie universelle appartenant à sa cliente en faveur de son épouse et en faisant modifier la désignation de bénéficiaire en faveur de cette dernière.Les faits se sont déroulés à Saint-Jérôme, en septembre 2014.Le comité de discipline est d'avis que la « trame des événements porte à croire que l'intimé a vu là une occasion de s'avantager, de tirer profit de la situation en obtenant 35 000 $ moyennant un investissement d'à peine 1 500 $, comme d'un billet gagnant de loterie, et ce, à très court terme puisque la mort de [la cliente] était imminente. Difficile de ne pas conclure qu'en agissant comme il l'a fait l'intimé était animé d'une intention malveillante ».Le comité signal aussi que la « solution proposée par [Claude Huet] pour répondre aux besoins de sa cliente était non seulement contraire à l'éthique, mais favorisait son seul intérêt ».Outre la radiation temporaire de Claude Huet pour une période de trois ans, le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) l'a condamné au paiement d'une amende de 6 000 $.