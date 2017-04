11.04.2017 - 11:03 - Finance et Investissement

DIAPORAMA - La grande majorité des ménages canadiens n'ont pas 100 000 $ d'actifs à investir et leur patrimoine financier est réparti à 40 % dans les fonds d'investissement et 32 $ en trésorerie ou en équivalent de trésorerie, selon une récente présentation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

ce diaporama Portrait-robot des ménages canadiens Près de 67 % des ménages canadiens ont moins de 100 000 $ d'actifs à investir. Trente-sept pour cent de ces « ménages du marché de masse » détiennent des produits de fonds. De ce chiffre, 87 % des ménages ont souscrit leurs produits de fonds auprès d'une institution de dépôts ou d'un assureur alors que 18 % ont fait appel à un indépendant ou un autre type de placeur.

Utilisation des conseillers Les deux-tiers, soit 61 %, des ménages canadiens qui détiennent des produits de font ont accumulé un patrimoine financier de plus de 100 000$. De plus, 66 % des ménages intermédiaires et 72 % des ménages aisés utilisent les services d'un conseiller.



Vingt-deux pour cent des ménages du marché de masse détiennent des produits de fonds et, de ce chiffre, 83 % ont souscrit leurs produits exclusivement avec une institution de dépôts ou un assureur. Par ailleurs, 45 % de ces ménages ont indiqué avoir retenu les services d'un conseiller. Fait intéressant, les ménages du marché de masse soutiennent préférer investir dans des produits d'épargne classiques qui équivalent à de la trésorerie.

Commissions intégrées Fait intéressant, la majeure partie des actifs d'organismes de placements collectifs sont détenus dans des séries comportant des commissions intégrées. Les fonds avec frais d'acquisition initiaux représentent 24 % du marché, les fonds sans frais d'acquisition représentent 23 % du marché et les fonds avec frais d'acquisition reportés et réduits représentent 19,5 % du marché.

Distribution en changement Le réseau de distribution « en succursale » a gagné des parts de marché importantes en dix ans, passant de 25 % à 32 % entre 2005 et 2015. Le réseau des « planificateurs et conseillers financiers » est pour sa part passé de parts de marché de 41 % à 31 % en dix ans. C'est ce dernier réseau qui regroupe le plus de courtiers en épargne collective indépendants. En effet, 47 % des actifs dans ce réseau sont administrés par une firme qui n'appartient pas à une institution de dépôts ou à un assureur.



Par ailleurs, plus les actifs à investir d'un client sont importants, plus l'éventail des conseils et des produits auxquels il aura accès s'élargira.

Et les honoraires? Fait intéressant, les actifs d'organismes de placements collectifs détenus dans des comptes à honoraires représentent 6 % du marché, ils ont toutefois un taux de croissance de 248 % de 2010 à 2015. Finalement, certains courtiers imposent encore des barrières à l'entrée pour ce type de compte en demandant, par exemple, des niveaux minimums d'actifs à investir.



