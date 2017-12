Bitcoin : les ACVM toujours plus inquiètes

20.12.2017 - 08:52 - La rédaction, Conseiller

Les produits liés aux cryptomonnaies, en particulier les contrats à terme, « comportent des risques inhérents », rappellent les Autorités en valeurs mobilières du Canada (ACVM).



Dans un communiqué publié lundi, les ACVM mettent une nouvelle fois en garde les courtiers et les investisseurs contre le recours à ce type de produit. « Bien que ce type de contrat puisse être négocié sur une Bourse réglementée et compensé par une contrepartie centrale également réglementée, il demeure que le degré élevé de risque qui y est associé ne convient pas à tous les investisseurs », souligne l'organisme.



« Plus particulièrement, la valeur sous-jacente de ces contrats à terme repose sur des opérations réalisées sur des marchés de cryptomonnaies qui ne sont pratiquement pas réglementés. Ainsi, la volatilité des prix sur ces marchés peut entraîner des conséquences telles que des appels de marge soudains et importants sur le marché à terme », avertit Louis Morisset, président des Autorités et PDG de l'Autorité des marchés financiers.



