Autre radiation permanente pour kitting

21.11.2017 - 09:38 - Finance et Investissement

Catherine Boisseau a été radiée de manière permanente par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) après avoir plaidé coupable à l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire.



Catherine Boisseau (certificat no 200814, BDNI no 2999451) s'est livrée à de la cavalerie de chèques (kiting), masquant des découverts totalisant près de 200 000 $ dans un compte bancaire.



Dans son analyse, le comité signale que Catherine Boisseau a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première occasion, qu'elle a collaboré pleinement à l'enquête et admis ses gestes fautifs, et qu'elle a « révélé à l'enquêteur qu'elle était devenue joueuse compulsive, ce qui l'a conduite à commettre ces infractions ». Il faut aussi noter que son employeur a été remboursé pour les pertes subies.



Les faits reprochés se sont déroulés dans la ville de Montréal, entre les ou vers les mois de septembre 2013 et août 2014.