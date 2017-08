18.08.2017 - 09:58 - Finance et Investissement

Martin Gilbert et la société 7685718 Canada inc. se sont vu imposer des amendes totalisant 60 000$ pour avoir contrevenu à une ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs.

La décision a été rendue par l'honorable juge de paix Gilles Michaud, de la Cour du Québec, district de Québec, après que Martin Gilbert eut enregistré un plaidoyer de culpabilité quant à deux des trois chefs d'accusation déposés contre lui par l'Autorité des marchés financiers (AMF).Ces chefs concernent le refus de remettre des pièces demandées par subpoena et d'avoir aidé à contrevenir à une ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs rendue par le Bureau de décision et de révision (BDR, devenu le Tribunal administratif des marchés financiers).Il faut noter que L'AMF a retiré l'autre chef d'accusation et que le juge Michaud a entériné la suggestion commune des parties d'imposer à Martin Gilbert une amende de 20 000 $ par chef, pour un total de 40 000 $.Pour sa part, la société 7685718 Canada inc., dont Martin Gilbert était unique actionnaire, administrateur et dirigeant, a enregistré un plaidoyer de culpabilité quant au chef d'accusation déposé contre elle, soit d'avoir aidé à contrevenir à une ordonnance d'interdiction d'opérations sur valeurs rendue par le BDR. Le juge Michaud a dans ce cas aussi entériné la suggestion commune des parties et a imposé à la société une amende de 20 000 $.