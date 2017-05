12.05.2017 - 07:16 - Finance et Investissement

Daniel Desautels a accepté de se voir imposer une amende de 20 000 $ et de rembourser les commissions gagnées en lien avec les contraventions le concernant à la suite de l’acceptation d’un règlement avec la Formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

Daniel Desautels a reconnu ne pas avoir fait preuve de la diligence requise pour connaître tous les faits essentiels relatifs à l'une de ses clientes et à tous les ordres et comptes acceptés, ainsi que d'avoir effectué des opérations dans les comptes d'une de ses clientes sur le fondement d'instructions reçues d'une personne qui n'était pas autorisée à en donner,Les faits se sont produits entre le 27 janvier 2009 et le 22 mars 2011, alors que Daniel Desautels était représentant inscrit dans une sous-succursale de courtier située à Repentigny. L'OCRCVM a ouvert officiellement l'enquête concernant les pratiques de Daniel Desautels en août 2014.Selon l'entente, outre une amende de 20 000 $ et la remise des commissions gagnées en lien avec les contraventions, soit une somme de 2 084 $, Daniel Desautels devra réussir l'examen du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite dans les douze mois suivant l'acceptation de l'entente, et payer une somme de 5 000 $ au titre des frais de l'OCRCVM. À note que Daniel Desautels a accepté d'effectuer un paiement initial équivalant à 50 % du montant de l'amende globale qui lui est imposée par l'OCRCVM à la date d'acceptation de l'entente de règlement par la formation d'instruction.