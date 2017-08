21.08.2017 - 14:39 - La Presse Canadienne

Un tribunal ontarien a approuvé un règlement à l'amiable de 29,5 millions de dollars (M$) relativement à une action collective en justice qui avait été déposée par des investisseurs contre le prêteur hypothécaire alternatif Home Capital Group.

Plus tôt ce mois-ci, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) a approuvé un règlement avec la société torontoise et trois de ses anciens dirigeants, qui ont reconnu ne pas avoir informé rapidement et de façon complète les investisseurs au sujet de l'activité frauduleuse de certains courtiers hypothécaires associés au prêteur alternatif.Une somme d'environ 11 M$ devait être redistribuée par la CVMO aux actionnaires regroupés dans l'action collective.Chaque règlement était conditionnel à l'approbation de l'autre.Home Capital a connu des difficultés, plus tôt cette année, lors de l'annonce des accusations de la CVMO. Cette nouvelle a fait plonger l'action de Home Capital et la situation a empiré lorsque ses déposants ont retiré leurs billes de ses comptes d'épargne, une source de financement essentielle du prêteur hypothécaire, ce qui a entraîné une crise de liquidités.La situation a forcé le prêteur à obtenir une coûteuse marge de crédit de 2 G$ auprès du régime de retraite des travailleurs de la santé de l'Ontario (HOOPP).En outre, l'action de Home Capital Group et ses perspectives ont pris du mieux depuis que l'entreprise a obtenu un vote de confiance de Warren Buffett. La firme du célèbre investisseur milliardaire, Berkshire Hathaway, s'est notamment engagée à injecter jusqu'à 400 M$ dans Home Capital.