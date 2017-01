10.01.2017 - 11:34 - Finance et Investissement

Diana Johanna Velasquez_123RF Banque d'images

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié, mardi, le Document de consultation 81-408 des ACVM – Consultation sur l'option d’abandonner les commissions intégrées, pour une période de consultation de 150 jours.

« À notre avis, pour régler les enjeux de protection des investisseurs et d'efficience du marché soulevés à l'égard des commissions intégrées, il est nécessaire d'envisager et d'évaluer la transition vers des mécanismes de rémunération directe », a déclaré Louis Morisset, président des ACVM et président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers, par voie de communiqué.« Il s'agit d'une consultation et nous sommes bien conscients de la nécessité d'évaluer soigneusement les répercussions possibles avant de prendre une décision », a-t-il ajouté.La démarche des ACVM poursuit effectivement l'objectif de recueillir des commentaires sur l'option d'abandonner les commissions intégrées et les effets éventuels d'un tel changement sur les investisseurs et les participants au marché du Canada. L'ampleur des répercussions possibles de la démarche a poussé les ACVM à tenir une consultation plus longue qu'à l'habitude.Les ACVM invitent les intervenants à formuler des commentaires sur le document de consultation, qui comprend 36 questions. Les mémoires devront être transmis au plus tard le 9 juin 2017. Certains membres des ACVM comptent également tenir des consultations en personne en 2017 pour recueillir des commentaires supplémentaires.Pour consulter le