Plus de 75 % des propriétaires d’entreprise ont indiqué n’avoir pu épargner que 25 000 $ ou moins par année en vue de leur retraite, indique un rapport BMO Gestion de patrimoine.

Le rapport intitulé « En tant que propriétaire d'entreprise, avez-vous un plan d'urgence pour la retraite? » a révélé que la majorité des propriétaires d'une entreprise du secteur privé ne sont pas préparés financièrement pour la retraite qu'ils envisagent. Ils comptent cependant sur divers facteurs, comme l'augmentation de leur épargne ou la vente de leur entreprise, pour les aider à atteindre leurs objectifs.Selon les données du rapport, 72 % des propriétaires d'entreprise interrogés ont épargné moins de 100 000 $ et seulement 10 % ont indiqué avoir mis de côté plus de 500 000 $.Parmi les propriétaires ayant mis en place un plan de retraite, 65 % ont indiqué avoir maximisé leur REER, CELI ou RPAC, 21 % ont signalé avoir réservé des placements non enregistrés à leur retraite, et 49 % des répondants ont indiqué ne pas avoir diversifié leur réserve de capital retraite.Le rapport souligne que « les entrepreneurs sont confrontés à un manque de planification de la retraite et se retrouvent fortement dépendants de leurs actifs d'entreprise pour les aider à financer leur retraite ».Différentes options de sortie sont envisagées par les propriétaires d'entreprise pour financer le manque à gagner de leur épargne-retraite. Ainsi, 36 % des répondants ont indiqué qu'ils pourraient vendre leur entreprise à des acheteurs qui ne font pas partie de la famille, contre 15 % qui croient pouvoir la céder sans contrepartie à un ou des membres de la famille, 12 % qui entendent la liquider ou l'éliminer progressivement, et 4 % qui opteraient pur la vendre à un ou des membres de la famille. Parmi les répondants, 33 % n'ont toutefois pas encore fixé leur choix.De fait, 42 % des propriétaires ont mentionné avoir été incapable de trouver un acheteur ou un successeur approprié jusqu'ici, alors que 34 % ont rencontré de la difficulté à évaluer la valeur de leur entreprise.« La date de départ à la retraite peut varier selon la situation personnelle de l'entrepreneur ou celle de l'entreprise. En révélant l'écart à combler dans le fonds de retraite du propriétaire d'une entreprise quant au montant qu'il épargne chaque année, un plan financier l'aidera à se parer à toute éventualité », a indiqué Chris Buttigieg, directeur principal, Stratégie de planification du patrimoine, BMO Gestion de patrimoine.Chris Buttigieg ajoute : « Se préparer à quitter une entreprise peut s'avérer difficile, surtout quand le propriétaire lui a consacré tant de temps, d'efforts et d'argent. Un professionnel financier peut contribuer à définir la meilleure solution pour que l'entreprise aboutisse entre bonnes mains et qu'elle soit évaluée de façon appropriée pour assurer le financement de la retraite ».Le rapport indique qu'un retrait de 50 000 $ par année peut provoquer la disparition d'un fonds de retraite de 500 000 $ en environ 12 ans, alors que le montant requis pour assurer une retraite viable entre les âges de 65 ans et de 90 ans est d'environ 1 100 000 $.Le rapport est basé sur un sondage mené par ValidateIt Technologies entre le 27 juin et le 1er juillet 2016. L'échantillon en ligne était composé de 405 propriétaires de petite entreprise canadiens âgés de 25 à 64 ans, comptant au moins deux employés.