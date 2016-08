24.08.2016 - 08:47 - La Presse Canadienne

Gennady Kireev_123RF Banque d’images

La famille canadienne moyenne a payé un total de 34 154 $ en taxes et impôts l'an dernier, a indiqué mardi l'Institut Fraser.

L'organisme de recherche établi à Vancouver estime que l'impôt sur le revenu récolté par les divers gouvernements s'élevait en moyenne à 10 616 $ en 2015.



La seconde facture la plus salée était celle des taxes sur les traitements et salaires de même que sur la santé, avec une moyenne de 7160 $. Viennent ensuite les taxes de vente, suivies de la taxe foncière avec respectivement 4973 $ et 3832 $.



Parmi les autres catégories figurent l'impôt sur le gain en capital, les tarifs des douanes ainsi que les taxes sur l'alcool, le tabac, l'essence et les ressources naturelles, pour un total de 7573 $.



Selon les auteurs de l'étude, les sommes déboursées en taxes et impôts équivalent à 42,4 % du revenu moyen d'un ménage au Canada, qui se situait à 80 593 $ l'an dernier.



Par ailleurs, l'Institut Fraser calcule que la famille canadienne moyenne a dépensé 30 293 $ en logement, en nourriture et en vêtements sur la même période, ce qui représente 37,6 % de son revenu.



Pour parvenir à de tels résultats, les chercheurs se fient à leur « indice canadien de taxe à la consommation ».« L'objectif n'est pas de retracer les taxes et impôts d'une famille donnée, mais bien de relever l'expérience d'une famille qui se trouvait dans la moyenne année après année, ont-ils écrit dans leur rapport. Le "consommateur'' en question est la famille de contribuables, qui peut être considérée comme une consommatrice des services gouvernementaux. »