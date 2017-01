25.01.2017 - 08:38 - Finance et Investissement

Nombreux sont ceux qui se disent financièrement préoccupés par leur retraite. Pourtant, près de la moitié (46 %) des Canadiens ''ont pas de plan financier pour atteindre leur objectif, indique un sondage de la Banque CIBC.

« Même si nous avons pour la plupart une assez bonne idée de nos objectifs financiers, de nombreux Canadiens n'ont pas de plan concret pour obtenir ce qu'ils veulent aujourd'hui - et demain », note Sarah Widmeyer, directrice générale et chef, Groupe des stratégies de Gestion des avoirs, Banque CIBCOr, parmi les 54 % des répondants qui disent avoir un plan financier, plus du tiers (36 %) le décrivent comme un simple budget qu'ils révisent régulièrement ou encore un plan à court terme.« La budgétisation et la planification financière vont de pair, et un budget à lui seul ne suffit pas à préparer la vie dont vous rêvez pour l'avenir », fait valoir Sarah Widmeyer, précisant que si les Canadiens confondent budget et plan financier, ils risquent d'être mal préparés.Lorsqu'il est question de la retraite, un peu plus de la moitié (51 %) des répondants s'inquiètent surtout de l'augmentation des frais de soins de santé, tandis que 45 % sont préoccupés par la manière de gérer les dépenses imprévues et 43 % s'inquiètent de ne pas avoir suffisamment d'argent pour mener la vie qu'ils souhaitent.Le sondage, mené auprès de Canadiens dont le revenu annuel du ménage est supérieur à 100 000 $, démontre qu'un plan financier augmente la confiance des Canadiens en leur capacité à gérer les changements imprévus liés à leurs finances. De plus, ceux qui font appel à un conseiller financier (61 %) se sentent aussi mieux préparés à faire face aux aléas de la vie.