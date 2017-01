13.01.2017 - 09:01 - Finance et Investissement

Toronto vient au 5e rang des principaux centres de technologie financière (fintech) au monde, alors que Montréal occupe le 13e échelon tout juste derrière Vancouver.

La capitale financière canadienne, qui est devancée par Londres, San Francisco, New York et Singapour, a même le potentiel tout comme Montréal de grimper les échelons de ce palmarès réalisé par la firme londonienne Z/Yen pour le compte de l'Alliance des services financiers de Toronto (TFSA).« Toronto est le deuxième plus grand centre financier en Amérique du Nord et l'Ontario accueille la deuxième plus grande concentration de sociétés technologiques. Cet écosystème unique a créé l'environnement parfait pour devenir une plaque tournante internationale dans le secteur des fintech », a commenté Janet Ecker, présidente et chef de la direction du TFSA.La présence de nombreux incubateurs, accélérateurs et maisons d'enseignement devrait même permettre à Toronto de se hisser au classement dans les prochaines années, indique l'étude réalisée auprès de plus de 300 professionnels des services financiers non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis et dans plusieurs pays européens et asiatiques.D'autres facteurs comme la disponibilité d'une main-d'oeuvre spécialisée, un environnement règlementaire favorable de même que l'accès au financement favorisent aussi l'émergence de fintech.L'étude, qui met aussi en relief les tendances dans l'industrie financière, montre que l'impact des fintech dans les entreprises se fera principalement sentir dans les domaines de la cybersécurité, du Big Data et du Blockchain, tandis que la gestion financière personnelle occupe la sixième place.