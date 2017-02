01.02.2017 - 09:36 - Finance et Investissement

Selon le sondage annuel de BMO sur les Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), 46 % des Canadiens ont déjà cotisé ou prévoient le faire avant la date limite du 1er mars, ce qui représente un recul de 4 % par rapport à l'an dernier.

Toutefois, ceux qui ont déjà cotisé cette année ont investi en moyenne 5 088 $ comparativement à 3 984 $ l'an dernier. Au Québec, 45 % des répondants ont déjà cotisé ou prévoient le faire et le montant de la cotisation moyenne est de 4 521 $, en comparaison de 3 943 $ pour l'année d'imposition 2015.La volonté d'accumuler suffisamment d'argent pour bien vivre à la retraite a été évoquée par 40 % des Canadiens à titre d'incitatif principal à faire de l'épargne-retraite une priorité cette année. Recevoir un remboursement d'impôt a été mentionné par 40 % des répondants et 35 % ont invoqué la volonté d'avoir assez d'argent pour atteindre le style de vie idéal à la retraite.Parmi les Canadiens qui ne prévoient pas cotiser à leur REER cette année, 42 % mentionnent ne pas avoir suffisamment d'argent pour le faire, 28 % indiquent avoir d'autres dépenses prioritaires, et 10 % soulignent avoir priorisé d'autres options d'investissement au détriment de la cotisation au REER.Le sondage a été effectué en ligne par Pollara, du 14 et le 19 décembre 2016, auprès d'un échantillon de 1 500 Canadiens adultes. La marge d'erreur est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.