09.09.2016 - 09:29 - Finance et Investissement

Le contexte de grande volatilité des marchés divise les membres de la génération Y quant à la meilleure stratégie de placement à adopter et 37 % d’entre eux affirment ne pas investir du tout, révèle un sondage commandé par la TD.

De même, 36 % des Canadiens de la génération Y ne savent pas s'il s'agit du bon moment pour investir, et 22 % considèrent que ce n'est pas le moment idéal.Le sondage, qui vise à situer les comportements de la génération Y en matière de placement autogéré, montre que trois principales raisons expliquent pourquoi cette tranche de la population hésite à ne pas gérer elle-même ses placements.D'abord, 46 % des répondants de la génération Y sondés qui n'ont pas actuellement de placement autogéré ont évoqué un manque d'argent.Parmi les Canadiens de la génération Y sondés qui ne gèrent pas eux-mêmes leurs placements, 40 % font état du fait qu'ils n'ont pas l'expérience ou les connaissances financières requises pour aller de l'avant.Finalement, 24 % des Canadiens de la génération Y sondés qui ne gèrent pas eux-mêmes leurs placements, croient qu'il est compliqué d'utiliser les technologies de placement en ligne.« Les jeunes Canadiens sont dans la meilleure position possible pour profiter du contexte actuel des marchés et des perspectives à long terme, et pour apprendre à gérer leur argent de façon autonome grâce aux placements autogérés », estime pour sa part Roger Goulet, directeur, clientèle de marque, Placements directs TD.« Pour une génération avec un si fort esprit d'entreprise, il est surprenant que les Y hésitent encore à investir. Toutefois, grâce au pouvoir d'agir que lui procure la technologie en ligne, nous constatons déjà que ce groupe commence à adopter l'autogestion des placements. Cette méthode continuera certainement à grandir en popularité », ajoute-t-il.Le sondage a été effectué en ligne par Environics Research Group, du 25 février et le 17 mars 2016, auprès de 6 337 Canadiens âgés de 18 ans ou plus. Des Canadiens et un sous-groupe de 1 753 membres de la génération Y sont compris dans le présent rapport, et 955 d'entre eux n'ont pas de placement autogéré.