Les retraités canadiens criblés de dettes

22.02.2018 - 08:46 - La rédaction, Conseiller

Partager cet article

Plusieurs baby-boomers canadiens vont devoir se serrer la ceinture une fois qu’ils auront quitté le marché du travail, selon un sondage national de la Financière Sun Life.



Qu'il s'agisse de prêts hypothécaires ou de soldes de cartes de crédit impayés, un quart des boomers (25 %) risquent d'être confrontés à de nombreuses difficultés financières durant leurs vieux jours. Et même si les Québécois s'en sortent un peu mieux que leurs homologues ailleurs au pays, le tableau n'y est guère plus reluisant.



En effet, 22 % des baby-boomers de la Belle Province continuent à effectuer des paiements hypothécaires. Et leur fardeau financier ne se résume pas à leur hypothèque, puisque l'enquête d'opinion montre qu'ils ont recours au crédit de la même façon qu'avant leur départ à la retraite.



Lire la suite via Conseiller.ca