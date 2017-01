25.01.2017 - 08:27 - Finance et Investissement

Les Québécois seraient plus nombreux à épargner en vue des études de leurs enfants.

Ainsi, 45 % des familles avec enfants disent avoir opté pour un régime enregistré d'épargne-étude (REEE), indique l'étude annuelle CROP sur les habitudes d'épargne des Québécois, commanditée par la firme Universitas.« Ces résultats sont très encourageants et démontrent que les parents anticipent davantage les coûts liés aux études de leurs enfants, profitant des avantages offerts par les REEE pour leur offrir un avenir prometteur », indique Pierre Lafontaine, vice-président, Service à la clientèle et exploitation chez Universitas.En 2014, l'actif des épargnants canadiens dans les REEE s'élevait à 44,4 milliards de dollars (G$), soit une croissance de 3,9 milliards de dollars (10 %) par rapport à 2013. La valeur de l'actif a augmenté de 2,5 milliards de dollars en moyenne par année depuis 1998, année du lancement de cet outil financier qui permet de faire fructifier des sommes à l'abri de l'impôt.La croissance de l'actif dans les REEE s'explique non seulement par l'augmentation du nombre de personnes qui y cotisent, mais aussi par les subventions gouvernementales dont ils peuvent bénéficier. La Subvention canadienne pour l'épargne‐études (SCEE) correspond à 20 % de la contribution annuelle des contribuables. Le plafond annuel est de 500 $ par enfant et le maximum à vie s'élève à 7 200 $ par enfant. Le Québec offre aussi une subvention qui correspond à 10 % de la contribution annuelle.Le sondage révèle également que les Québécois sont désormais plus conscients de l'importance de l'épargne pour financer leurs projets et faire face aux aléas de la vie, alors que les trois quarts (75 %) des répondants affirment avoir mis de l'argent de côté en 2016. Une répartition de l'épargne des familles montre que 64 % ont épargné dans un REER et 47 % dans un CELI.Les objectifs d'épargne varient évidemment en fonction de l'âge des épargnants, et concernent principalement la retraite (45 %), l'épargne à long terme (27 %), l'éducation des enfants (16 %) ou encore l'achat d'une maison (15 %). L'épargne des 55 ans et plus se concentre majoritairement sur la retraite (49 %), tandis que l'achat d'une maison (41 %) et l'épargne à long terme (41 %) restent la priorité des 18-34 ans. Pour 31 % des 35-54 ans, le REEE constitue une priorité en termes d'investissement pour les familles avec enfants, devançant le remboursement des dettes (27 %).