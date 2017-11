02.11.2017 - 10:46 - Finance et Investissement

C’est au Québec que les investisseurs font le plus confiance aux professionnels des services financiers, selon une recherche du Conference Board du Canada.

Alors que moins des deux tiers des Canadiens font confiance aux conseillers (64,8 %), plus de sept Québécois sur 10 (71,7 %) pensent qu'ils sont des professionnels de confiance, d'après le tableau de l'étude basé sur les données de Statistique Canada. Il s'agit du pourcentage le plus important au pays.Les Québécois semblent faire particulièrement plus confiance aux conseillers pour les appuyer dans les produits financiers dont ils ont besoin, obtenir de l'information pertinente sur les investissements et s'occuper de leurs finances.« Cela peut être cohérent avec le fait qu'ils font le plus confiance aux conseillers en services financiers », écrit le Conference Board du Canada.En effet, comparativement aux répondants des autres provinces (19,5 %), c'est ici que les investisseurs (24 %) sont les plus hésitants sur les produits financiers dont ils ont besoin.Parallèlement, c'est au Québec que les répondants considèrent ne pas en connaître assez à propos des investissements pour faire des choix. En fait, 52, 8 % des répondants sont assez à l'aise pour prendre ce genre de décisions, loin derrière la moyenne nationale (59,6 %).De plus, même si plus de 80 % des Québécois gardent un œil sur ses finances, ils le font moins qu'en moyenne au Canada (86,4 %). En fait, c'est en Colombie-Britannique (90,8 %) que les gens sont les plus intéressés par leurs finances personnelles, soit 10 % de plus que les répondants du Québec.