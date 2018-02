19.02.2018 - 10:12 - James Langton, Investment Executive

L'ouverture d'esprit des investisseurs permet aux conseillers de diversifier les portefeuilles de leurs clients

Selon un nouveau rapport de la firme de recherche GlobalData PLC, basée au Royaume-Uni, les investisseurs Canadiens à valeur nette élevée possèdent certains des portefeuilles les plus dynamiques au monde.L'édition 2017 de l'enquête annuelle menée par Global Wealth Managers estime que le portefeuille typique de ces investisseurs est consacré à 38,6% aux actions et à 24,9% aux titres à revenu fixe.De manière comparative, les marchés où cette classe d'investisseurs est le plus exposée aux actions sont le Canada (64,7%), les États-Unis (56,9%) et les Pays-Bas (56,9%).La principale motivation évoquée pour justifiée un tel taux d'exposition aux actions par les répondants issus des 10 principaux marchés est l'appréciation du capital, selon l'enquête.Les deux exceptions sont l'Allemagne et le Royaume-Uni, où l'investissement fait une plus grande part au revenu de dividendes.L'étude de GlobalData PLC montre que 70,5% des investisseurs dans le monde sont «ouverts à de nouvelles idées d'investissement», la Chine et l'Inde affichant une ouverture particulièrement forte.Pour le Canada, l'ouverture aux nouvelles idées est légèrement supérieure au niveau mondial avec 70,8%.Cette ouverture d'esprit devrait permettre aux conseillers de «mieux diversifier les portefeuilles de leurs clients», compte tenu de leur exposition relativement élevée aux actions, indique GlobalData dans un communiqué.