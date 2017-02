14.02.2017 - 08:49 - Finance et Investissement

La croissance des fonds négociés en Bourse (FNB) passe par l'engouement croissant des jeunes investisseurs envers ce type de placement.

Les membres des générations Y (85 %) et X (76 %) sont en effet plus susceptibles que les investisseurs plus âgés (44 %) de faire de nouveaux placements dans des FNB, révèle un sondage de BlackRock Canada, soulignant par ailleurs que le recours aux FNB canadiens devrait augmenter en 2017.Une grande majorité (93 %) des porteurs de parts de FNB actuels prévoient acheter d'autres parts au cours des 12 prochains mois, tandis que 40 % des investisseurs qui n'en détiennent pas comptent le faire. Alors qu'un investisseur canadien sur trois a investi dans des FNB, ce sont les millénaux (44 %) et la génération X (41 %) qui en sont les principaux adeptes, comparativement à 33 % pour les aînés et 24 % pour les baby-boomers.Selon le sondage, les jeunes investisseurs ont commencé à investir dans les FNB dans le but de diversifier leur actif et de réduire leur degré de risque. Le coût modique et la variété sont aussi les principales raisons évoquées.L'âge est aussi un facteur important quant aux sources d'information des investisseurs sur les FNB. Les membres des générations Y et X sont ainsi beaucoup plus susceptibles de consulter les sites web financiers pour obtenir de l'information (38 % et 41 %, respectivement) que les baby-boomers (30 %) et les aînés (21 %).En revanche, près de la majorité des aînés (49 %) consultent un conseiller financier professionnel, un courtier en valeurs mobilières ou un comptable pour en savoir plus sur les FNB, contre 46 % des baby-boomers, 35 % des membres de la génération X et seulement 28 % des membres de la génération Y.Toujours selon le sondage, les porteurs de parts de FNB ont aussi beaucoup plus tendance à être pleinement investis, n'ayant en moyenne que 19 % de liquidités en portefeuille, tandis que les investisseurs qui ne détiennent pas de parts de FNB en ont en général beaucoup plus (35 %).