31.10.2016 - 10:18 - Pierre Théroux

Les Canadiens sont de plus en plus endettés. Ce qui ne les empêche pas pour autant de mettre de l'argent de côté alors que le Canada vient au 15e rang des pays où l'on épargne le plus.

Avec un salaire annuel moyen de 62 628 $, les ménages canadiens épargnent environ 2 386 $ par année, ou 6,54 $ par jour, indique une étude comparative menée par Expert Market qui a croisé les données sur les taux d'épargne et les salaires annuels moyens de 30 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Le Canada, avec un taux d'épargne annuel de 3,81 %, vient derrière le Chili (2 699 $) et la Slovénie (2 812 $) et devance la République Tchèque (1 882 $), l'Espagne (1 846 $) et l'Italie (1 300 $).Les Suisses sont de loin les plus importants épargnants des pays de l'OCDE. Au pays des banques, les travailleurs helvètes réussissent à économiser 14 542 $ par année, soit 19,03 % d'un salaire annuel moyen de 76 433 $.C'est presque le double de ce que réussissent à engranger les Suédois, au deuxième rang, avec des épargnes de 8 554 $ par année. Ces derniers, qui empochent un salaire annuel beaucoup moindre de 53 551 $, ont néanmoins une capacité d'épargner de 15,72 %.Des pays d'Europe occupent le haut du tableau, alors que l'Allemagne (5 600 $) vient au 4e rang, suivie de la France (4 800 $), l'Autriche (4 707 $) et des Pays-Bas (3 978 $).Mais ce sont aussi des pays européens qui occupent la queue du classement, affichant même un taux d'épargne négatif. La Grèce vient au tout dernier rang, avec une perte annuelle de 5 700 $ (15,62 $ par jour) et un taux d'épargne négatif de -17,28 %.Le Royaume-Uni (23e, -0,18 %), la Finlande (24e, -0,20 %) et le Japon (25e, -0,47 %) sont aussi dans le rouge.