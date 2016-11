25.11.2016 - 08:55 - Finance et Investissement

Le rêve d'une retraite à 55 ans apparaît de plus en plus impossible à réaliser pour la génération X dont la première cohorte approche cet âge symbolique d'une retraite avant l'heure.

Plus des deux tiers des Québécois âgés de 35 à 54 ans (64 %) affirment en effet qu'ils n'épargnent pas assez pour la retraite, indique un sondage de la TD mené par la firme Léger.Par conséquent, près de quatre Québécois de la génération X sur dix (38 %) pensent qu'ils ne seront pas prêts à prendre leur retraite à temps, et près d'un sur cinq (17 %) croit qu'il travaillera d'une façon ou d'une autre à la retraite.« Les gens ont du mal à épargner pour la retraite pour différentes raisons, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre », rappelle Émile Khayat, directeur de succursale, chez TD Canada Trust.Les exigences financières courantes comme les frais de subsistance, les paiements hypothécaires ou le loyer ainsi que les frais de garde d'enfants représentent le principal obstacle de la génération X pour prendre sa retraite au moment prévu (48 %).Les dettes existantes (38 %) et une mauvaise compréhension des options d'épargne et de placement (5 %) sont les autres raisons invoquées par cette génération de travailleurs dont une majorité se sent coupable de ne pas épargner assez pour la retraite et regrette de ne pas avoir commencé plus tôt.Selon le sondage, la majorité des Québécois de la génération X qui épargnent déjà pour leur avenir (62 %) comptent sur leur REER pour financer leur retraite.