10.02.2017 - 10:18 - Finance et Investissement

La mise en place d'un pôle d'excellence FinTech est l'une des quatre recommandations de EY visant à accélérer le développement du secteur FinTech à Montréal.

« Les investissements en FinTech au Québec connaissent une croissance régulière. Cependant, la province accuse un retard en raison du manque de connaissance des solutions disponibles. Le succès de l'écosystème FinTech à Montréal passe par l'implantation d'un environnement qui saura mettre de l'avant le dynamisme, la créativité et l'esprit innovateur des entrepreneurs d'ici », indique Sébastien René, associé et leader des Services consultatifs en technologie de l'information d'EY pour le Québec.Montréal possède les atouts nécessaires pour soutenir la croissance de son écosystème FinTech et favoriser le développement technologique de ce secteur. Pour tirer pleinement parti de ce potentiel, Montréal gagnerait à mettre en place un pôle d'excellence FinTech visant à favoriser le développement des jeunes entreprises du secteur, selon une étude d'EY rendue publique jeudi.EY estime qu'en centralisant le développement des FinTech autour d'une seule entité, Montréal consolidera sa position dans l'industrie canadienne et rehaussera son image de pôle d'attraction pour les FinTech à l'échelle internationale.De même, EY recommande de mettre en place un programme de mentorat formel pour les entrepreneurs FinTech soutenu par toutes les institutions financières du Québec. La firme recommande aussi de travailler avec les autorités réglementaires notamment pour mettre en place un environnement d'essai de type «sandbox» afin de favoriser l'expérimentation de nouvelles technologies. Finalement, EY est aussi d'avis que la région tirerait profit du développement d'un cursus universitaire uniformisé dans plusieurs universités du Québec faisant la promotion des différents parcours professionnels possibles au sein du secteur des services financiers et de la technologie.« Montréal est reconnue pour son esprit entrepreneurial et innovateur. Les jeunes entreprises FinTech trouvent ici un terreau fertile pour développer leurs activités, mais il faut les soutenir davantage. Quant à elles, les grandes institutions financières du Québec souhaitent être exposées aux innovations qui touchent leurs opérations et leurs systèmes TI. Nous devons donc travailler ensemble pour tirer profit du potentiel FinTech de Montréal et créer ici les emplois de l'avenir dans le secteur des services financiers », commente pour sa part Mario Albert, directeur général de Finance Montréal.