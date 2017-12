19.12.2017 - 10:43 - Finance et Investissement

Les changements réglementaires dans le secteur des valeurs mobilières ne font pas que des malheureux. Les fonds négociés en Bourse (FNB) devraient bénéficier de cet environnement, d'après une analyse du manufacturier de FNB, WisdomTree.

La connaissance de ce type de produit augmente également, ce qui permettra, estime WisdomTree, d'accélérer le taux d'adoption des FNB comme véhicule d'investissement en 2018.À l'heure actuelle, pour chaque 10 $ investi dans les fonds communs de placement (FCP), - dont la valeur à la fin du mois de septembre était de 1 430 G$ - un peu moins d'un dollar est placé en FNB « ce qui nous indique que l'industrie des FNB canadiens est toujours à un stade précoce », écrit WisdomTree dans son document.Le manufacturier anticipe d'ailleurs que les FNB prendront des parts de marchés directement des FCP, les déterminant comme des produits concurrents.D'ici 2024, la valeur des FNB devrait représenter le tiers de la taille totale des FCP, suivant une hausse des actifs de 4 % annuellement en moyenne dans les prochaines années, d'après l'analyse effectuée.Les taux d'intérêt devraient poursuivre leur augmentation graduelle, au Canada et aux États-Unis, ce qui ne manquera pas d'affecter les choix des investisseurs en matière de placements.WisdomTree croit que les FNB de revenus fixes seront privilégiés dans cette situation, tout comme les produits à duration plus courte.Avec maintenant 27 manufacturiers inscrits, la compétition sur l'offre de produit risque de devenir plus importante, selon WisdomTree, qui prévoit une augmentation des produits thématiques.Le manufacturier anticipe une diversification des produits pour s'ajuster au marché des investisseurs milléniaux, par exemple en intelligence artificielle, robotique et sur les tendances politiques et sociales.