Bond de retraits dans les REER

15.02.2018 - 10:36 - Finance et Investissement

Partager cet article

Les Canadiens puisent de plus en plus dans leur régime enregistré d’épargne-retraite (REER) pour payer des dépenses courantes, selon l’étude de Pollara Strategic Insights commandité par BMO Groupe financier.



Quatre Canadiens sur 10 ont effectué un retrait dans leur REER l'année dernière et retiré en moyenne 20 952 $, une hausse de 3 739 $ par rapport à l'an dernier.



Plus du quart d'entre eux (27 %) l'ont fait afin de bénéficier du Régime d'accession à la propriété (RAP) et ainsi faire l'acquisition d'une propriété.



Cependant, les autres motifs de retrait du REER touchent des besoins à court terme, et pourraient avoir d'importantes conséquences fiscales pour les clients.



Ainsi, près du deux tiers des Canadiens ayant effectué un retrait dans leur REER l'ont fait pour régler des dépenses courantes (23 %), des urgences (21 %) ou encore pour rembourser des dettes (20 %).



Par ailleurs, plus du tiers des répondants ne prévoient pas cotiser à leur REER cette année.



Le sondage a été effectué en ligne par Pollara Strategic Insights entre le 21 et le 27 décembre 2017, auprès de 1500 Canadiens adultes.