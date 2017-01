400 G$ changeront de main sans grande planification

31.01.2017 - 09:47 - Finance et Investissement

Partager cet article

sifotography / 123RF Banque d'images

Plus de 400 milliards de dollars ! C’est le plus important transfert de patrimoine familial canadien à survenir d’une génération à l’autre. Pourtant, une majorité des Canadiens les plus fortunés n’ont pas de plan précis quant au transfert de cet imposant héritage.