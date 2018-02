Québec encadre les cessions de polices d'assurance

01.02.2018 - Guillaume Poulin-Goyer

Le gouvernement du Québec a dévoilé la manière dont il entend restreindre les cessions de polices d'assurance à des fins viatiques, aussi connues sous le nom de viatical and life settlements, dans le projet de loi 150.



Rappelons que les cessions de polices de ce type «sont des arrangements par lesquels une personne cède sa police d'assurance à un tiers commerçant en pareille matière en contrepartie d'une somme représentant une partie du capital-décès. Le Code civil du Québec n'interdit pas de telles transactions, la seule exigence est d'obtenir l'accord écrit de l'assuré. Ce type d'arrangement est très fréquent aux États-Unis, mais est interdit dans la plupart des provinces canadiennes», expliquait Hélène Marquis, directrice régionale, planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC, dans un récent article de Finance et Investissement.