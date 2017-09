Quatre risques qui frappent les assureurs

01.09.2017 - Guillaume Poulin-Goyer

Les assureurs de personnes doivent composer avec différents risques. En voici quatre exposés dans le dernier «Rapport sur les institutions financières» de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de 2016.



Faiblesse persistante des taux d'intérêt. Selon l'AMF, le risque le plus important qui pèse sur les fonds propres requis des assureurs est celui d'insuffisance de rendement de l'actif. Plus de la moitié des risques de ces fonds sont liés aux placements. Ce risque est important de par la nature à long terme des engagements pris par les assureurs. La persistance des faibles taux d'intérêt pourrait influencer à la baisse les prévisions des assureurs et nécessiter une révision de leurs passifs actuariels.