MISE À JOUR - Lors d'une présentation donnée en 2015, l'avocat Serge Lessard a tenu à combattre une opinion largement répandue parmi les fiscalistes selon laquelle retirer des sommes de sa société de gestion coûte cher en impôt. Ce dernier voit un avantage dans l'incorporation d'une société de gestion afin d'y investir les sommes qui rapporteront des revenus de placement.



«Les clients se sont toujours fait dire que ça allait leur coûter 40 % (le taux alors en vigueur était de 39,78 % sur les dividendes non déterminés par rapport à environ 44 % cette année) s'ils se versaient un dividende. C'était vrai si le client était dans la phase de développement d'entreprise et qu'il n'avait pas de placements accumulés», explique le vice-président adjoint du Service Fiscalité, retraite et planification successorale chez Investissements Manuvie.





Toutefois, par ses calculs, Serge Lessard conclut que cet argument ne tient pas la route dans le cas de l'entrepreneur dont la société de gestion a accumulé des placements importants et qui se verse à lui-même le rendement provenant des placements de la société. «Oui, si tu versais 1 $ en dividende au propriétaire, il ne lui en restait que 0,60 $. Mais on oubliait de tenir compte du remboursement à titre de dividendes», explique le fiscaliste. Ce remboursement, qui compense l'impôt déjà payé par la société sur les dividendes, s'élevait à 33 %.

«Donc, la société pouvait verser 1,50 $ au lieu de 1 $, puisque le tiers du versement lui était remboursé .» L'actionnaire recevait 1,50 $ pour un coût de 1 $ pour la société. L'actionnaire payait 35,22 % d'impôt sur le 1,50 $ reçu, soit un revenu net d'impôt de 0,97 $. Dans le cas des intérêts et sur la partie imposable des gains en capital, le revenu net d'impôt s'élevait plutôt à 0,90 $.

C'est donc dire que le coût d'impôt pour sortir le rendement de la société de gestion si l'on tenait compte du remboursement que touchait la société de gestion ne s'élevait qu'à environ 3 % pour les dividendes déterminés et environ à 10 % pour les intérêts et les gains en capital imposables, et non à 40 %, comme on le prétendait alors. Serge Lessard tient à préciser cependant que son analyse vise principalement les entrepreneurs qui se retrouvent à la phase de décaissement avec plusieurs dizaines ou centaines de milliers, voire plus, de placements accumulés dans une société de gestion.

Taux d'imposition négatif

Maître Lessard pousse son analyse encore plus loin. En effet lors de la conférence, il a donné l'exemple d'un entrepreneur qui aurait un taux plus bas que le taux maximal, disons 25 %. Il prétendait alors que cet entrepreneur pouvait avoir un coût nul ou même gagner au change.

Le fiscaliste a illustré sa thèse avec un dividende de 1,50 $ pour lequel la société recevait un remboursement à titre de dividende de 0,50 $ pour un coût de 1 $. L'actionnaire, lui, recevait un dividende de 1,50 $ sur lequel il s'acquittait d'un impôt de 25 %, soit 0,38 $. Il lui restait 1,50 $ moins 0,38 $, soit 1,12 $. Tout cela pour une sortie de fonds dans l'entreprise de 1 $. En fin de compte, l'actionnaire était donc gagnant de 0,12 $ !

Le fiscaliste Francys Brown précise toutefois que l'on additionne ici des sommes d'argent que touchera l'actionnaire et un remboursement d'impôt qui sera versé, lui, à la société.

«Pour quantifier les économies, vous devriez ramener le remboursement au niveau personnel. C'est ce qu'on appelle le principe d'intégration», expose l'associé chez Demers Beaulne. Selon les données qu'il a fournies à Finance et Investissement, la charge d'impôt supplémentaire du fait de recourir à une société s'élevait en 2015 à 1,8 % sur un revenu de placement versé par une société à son actionnaire du Québec, assujetti au taux maximum. Pour les gains en capital, cet impôt supplémentaire s'élève à 0,9 %, sur un revenu d'entreprise exploitée activement admissible à la déduction pour petite entreprise, de 1,3 %, et pour un revenu d'entreprise exploitée activement non admissible à la déduction pour petite entreprise, de 2,7 %.

Possibilité de report de l'impôt

Les données fournies par Francys Brown soulignent cependant l'avantage de conserver les revenus de placement dans la société. En effet, le taux marginal maximum d'un contribuable québécois était de 49,97 % en 2015 par rapport à un taux de 46,57 % pour les revenus de placement gagnés par l'intermédiaire d'une société, d'où un report d'impôt de 3,4 %. Dans sa chronique Fiscalité financière du 4 janvier dernier (http://bit.ly/1IMIglB), le fiscaliste faisait cependant remarquer que cet avantage diminuerait quelque peu cette année. «Le taux d'imposition combiné d'une société passera à 50,57 %, alors que le taux marginal d'imposition le plus élevé d'un individu passera à 53,31 %», mentionnait-il alors.

Encore mieux cette année !

Si l'avantage de reporter les impôts sur les revenus de placement conservés au sein de la société a légèrement diminué cette année, ce n'est pas le cas lors de la distribution de ceux-ci. En effet, Me Lessard revient à la charge en 2016 dans la foulée de l'augmentation du taux d'imposition le plus élevé décrétée par le nouveau gouvernement fédéral. Et ses conclusions étonnent. D'autant plus que ces modifications d'impôt visent à accroître le fardeau fiscal des contribuables les mieux nantis.

En effet, le remboursement est passé de 33,33 % à 38,33 %, tandis que le taux d'imposition pour un contribuable qui se situe dans la fourchette de revenus inclus entre 140 000 et 200 000 $ a vu son taux marginal sur les dividendes déterminés maintenu à 35,22 % (rappelons que le taux maximal qui était de 35,22 % ne s'est accru que pour les revenus supérieurs à 200 000 $, et non pour ceux se trouvant entre 140 000 et 200 000 $).

On se retrouve dans la situation suivante : la société recevra un remboursement de 38,33 % sur chaque dollar versé, tandis que l'actionnaire ne payera que 35,22 %.

Ainsi, la société pourra verser un dividende de 1,62 $ pour un coût de 1 $ (1,62 $ moins le crédit de 38,33 %, ou 0,62 $). Sur ce dividende de 1,62 $, l'actionnaire ne payera que 35,22 % pour un revenu net de 1,05 $. Donc, au risque de se répéter, un revenu net de 1,05 $ pour l'actionnaire par rapport à une sortie de fonds de 1 $ pour la société !



Une version précédente de ce texte n'était pas tout à fait fiscalement à jour, cette version, en date du 30 septembre 2016, est exacte.