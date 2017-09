22.09.2017 - 09:20 - Finance et Investissement

WisdomTree Asset Management Canada a lancé trois fonds d'actions sous forme de Fonds négociés en Bourse (FNB). Leur négociation s’effectue à la Bourse de Toronto.

Il s'agit du FINB de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité WisdomTree, du FINB de dividendes de marchés émergents WisdomTree, et du FINB de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree.Le FINB de croissance de dividendes sur titres canadiens de qualité WisdomTree vise à procurer une exposition à des sociétés canadiennes qui versent des dividendes et qui sont assorties de caractéristiques de croissance. Le fonds cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Canada Quality Dividend Growth Index, compte non tenu des frais. Les frais de gestion du fonds sont de 0,21 %.Le FINB de dividendes de marchés émergents WisdomTree cherche à procurer une exposition à des actions sur lesquelles des dividendes sont versés au sein de marchés émergents et qui remplissent les exigences minimales relatives à l'inscription à la cote d'une bourse de valeurs, à la capitalisation boursière et à la liquidité. Le fonds cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD, compte non tenu des frais. Les frais de gestion du fonds sont de 0,38 %.Finalement, le FINB de dividendes de sociétés américaines à moyenne capitalisation WisdomTree vise à offrir une exposition au segment des sociétés à moyenne capitalisation au sein du marché des États-Unis où des dividendes sont versés. Le fonds cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le cours et le rendement de l'indice WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index CAD, compte non tenu des frais. Les frais de gestion du fonds sont de 0,38 % pour les parts couvertes et de 0,35 % pour les parts non couvertes.« Grâce à la méthode axée sur la pondération en fonction des dividendes, plutôt que sur la pondération en fonction de la capitalisation boursière, ces nouveaux fonds procurent aux investisseurs un accès simplifié à la croissance au Canada, aux États-Unis et dans les principaux marchés émergents », a déclaré Jeff Weniger, stratège de la répartition d'actifs de WisdomTree.Selon lui, ces trois nouveaux fonds peuvent servir de placements de base au sein du portefeuille d'un investisseur.