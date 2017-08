10.08.2017 - 10:45 - Finance et Investissement

La négociation des parts non couvertes du FNB d'actions européennes couvert WisdomTree (EHE) s’est amorcée le 10 août 2017 à la Bourse de Toronto sous le symbole EHE.B., a indiqué WisdomTree Asset Management Canada.

Le EHE vise à reproduire le cours et le rendement de l'indice WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index, lequel est conçu pour procurer une exposition aux titres de capitaux propres européens sur lesquels des dividendes sont versés tout en offrant une couverture contre l'exposition à la fluctuation du change entre l'euro et le dollar canadien. Les parts non couvertes, à l'inverse, ne feront pas l'objet d'une couverture par rapport au dollar canadien.« Il n'y a pas de solution unique en matière de placement. Il est donc primordial d'offrir aux investisseurs le choix qui leur permettra de répondre à leurs divers besoins en constante évolution. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'offrir un choix de parts couvertes, non couvertes et à couverture variable dans le cas de plusieurs de nos expositions à des titres internationaux », a déclaré Kurt MacAlpine, chef des placements mondiaux de WisdomTree. »Rappelons qu'en juin, WisdomTree a lancé un ensemble de FNB Smart Beta à revenu fixe.