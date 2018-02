05.02.2018 - 08:31 - Finance et Investissement

Placements Vanguard Canada lance trois nouveaux portefeuilles de FNB de répartition d'actifs à faible coût et élargie ainsi ses stratégies diversifiées à l'échelle mondiale.

« Ces nouveaux FNB suscitent l'intérêt de nombreux investisseurs en proposant une solution simple et adaptable pour les conseillers et une option tout-en-un transparente et diversifiée à l'échelle mondiale pour les investisseurs », indique Tim Huver, chef de la gestion de produits à Placements Vanguard Canada.Ces trois portefeuilles de FNB investissent dans les actions et les obligations dans un pourcentage différent afin de procurer du revenu et du capital à long terme selon la tolérance au risque. Chacun de ces portefeuilles est composé de sept FNB indiciels de base à faible coût de Vanguard.Le Vanguard Conservative ETF Portfolio investit dans les actions à hauteur de 40 % et les titres à revenu fixe à hauteur de 60 % afin de procurer une combinaison de revenu et de croissance modérée du capital à long terme.Le Vanguard Balanced ETF Portfolio, avec le même ratio d'investissement dans les actions et les titres à revenu fixe que le Vaguard Conservative ETF Portfolio, cherche à procurer du capital à long terme et un niveau modéré de revenu.Le Vanguard Growth ETF Portfolio investit également dans les actions et les titres à revenu fixe, mais à hauteur de 80 % et 20 %, respectivement pour procurer une croissance du capital à long terme.Avec ces trois nouveaux FNB, le nombre total de FNB Vanguard offert au Canada monte à 36, avec environ 14 G$ d'actifs sous gestion.