11.10.2016 - 09:40 - Finance et Investissement

La branche canadienne de Placements Vanguard lance deux fonds négociés en Bourse (FNB) couverts contre les risques de change associés aux marchés développés d’Asie-Pacifique et d’Europe.

« De nombreux investisseurs et conseillers recherchent une diversification mondiale, mais veulent limiter le risque de change. Ces FNB, qui sont également offerts en version non couverte, visent à répondre à cette demande dans le segment toutes capitalisations », a affirmé Atul Tiwari, directeur général de Placements Vanguard Canada, dans le communiqué annonçant le lancement des nouveaux produits.Le Vanguard FTSE Developped Asia Pacific All Cap Index et son équivalent européen se négocient à la Bourse de Toronto et sont assortis d'un frais de gestion de 0,20 %.« L'exposition diversifiée qu'ils procurent à faible coût peut aider à réduire le risque de placement et accroître la souplesse en ce qui a trait à la gestion des fluctuations de taux de change », a-t-il ajouté.Les indices suivis par les FNB de la société comprennent des entreprises de différentes tailles tout en offrant une exposition couverte en dollars canadiens. Des options semblables existent actuellement sans couverture.