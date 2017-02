07.02.2017 - 08:44 - Finance et Investissement

Placements Vanguard Canada effectue aujourd'hui le lancement de quatre fonds négociés en Bourse (FNB) de titres à revenu fixe canadiens, négociés à la Bourse de Toronto aujourd'hui.

Le Vanguard Canadian Government Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement d'un indice général d'obligations gouvernementales canadiennes et investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux émis au Canada et négociés sur les marchés publics. Ce FNB cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index.Le Vanguard Canadian Corporate Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement d'un indice général obligataire de crédit canadien et investit principalement dans des titres à revenu fixe non gouvernementaux de qualité supérieure négociés sur les marchés publics au Canada. Ce FNB cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian Credit Float Adjusted Bond Index.Le Vanguard Canadian Short-Term Government Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement d'un indice général d'obligations gouvernementales canadiennes assorties d'une échéance moyenne pondérée en dollars à court terme et investit principalement dans des titres à revenu fixe gouvernementaux de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics. Ce FNB cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian Government 1-5 Year Float Adjusted Bond Index.Finalement, le Vanguard Canadian Long-Term Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement d'un indice général obligataire canadien assorti d'une échéance moyenne pondérée en dollars à long terme et investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure émis au Canada et négociés sur les marchés publics. Ce FNB cherche à reproduire le Bloomberg Barclays Global Aggregate Canadian 10+ Year Float Adjusted Bond Index.« Les FNB d'obligations représentent une solution de rechange transparente, liquide et à faible coût aux placements en obligations, souligne Tim Huver, chef de la gestion de produits chez Placements Vanguard Canada. Ces FNB permettent de positionner les portefeuilles sur la courbe des taux et de tirer parti d'une exposition ciblée aux obligations de sociétés et d'État. »