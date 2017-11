17.11.2017 - 08:26 - Rudy Luukko, Morningstar Canada

Le FNB Horizons Indice d'actions canadiennes Inovestor (symbole INOC), détenant un portefeuille équipondéré de 25 sociétés canadiennes de grande capitalisation soumises à un filtre de croissance positive et d'attributs de valeur, a été lancé aujourd'hui à la Bourse de Toronto.

Le point de repère sous-jacent de ce fonds négocié en bourse est l'indice NASDAQ Inovestor Canada, dont la discipline quantitative ascendante est décrite comme la qualité à un prix raisonnable. L'indice a été conçu par Inovestor Inc., société affiliée au sous-conseiller montréalais Gestion de placements Inovestor.Reposant sur une approche multifactorielle, le processus de filtrage d'Inovestor cherche à identifier les sociétés canadiennes qui affichent un niveau élevé de « profit économique » et qui se négocient à des évaluations attrayantes.Conformément au prospectus, le profit économique d'une société est estimé en soustrayant son coût du capital de son profit d'exploitation net après impôt. Le premier filtre identifie les 100 premiers titres en fonction de leur profit économique.Ensuite, on calcule les pondérations sectorielles des 100 premiers titres. Ces pondérations sont appliquées de manière à sélectionner le portefeuille final de 25 titres. Un système de notation employant des critères à la fois de croissance et de valeur repère les meilleurs titres dans chaque secteur.Cet indice est rééquilibré chaque trimestre. À ce moment-là, de nouveaux titres peuvent être ajoutés au portefeuille et des titres existants peuvent être exclus, aboutissant à un nouveau portefeuille équipondéré. Entre les rééquilibrages, les pondérations de chaque titre peuvent varier.Les frais de gestion facturés par Horizons ETFs Management (Canada) sont de 0,5 %, sans compter les dépenses d'exploitation.