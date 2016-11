Trois nouveaux fonds pour Heward

02.11.2016 - 08:13 - Finance et Investissement

Partager cet article

La société montréalaise d'investissement Heward ajoute trois nouveaux fonds communs à son portefeuille.



Le Fonds de revenu Heward investira ses avoirs sur un ensemble de titres d'emprunt, d'actions privilégiées, de fiducies de revenu, de fiducies immobilières, de produits hybrides et d'actions ordinaires.



Le Fonds de leaders mondiaux Heward cible pour sa part des entreprises mondiales bénéficiant de barrières à la concurrence. Ce fonds « s'adresse à une clientèle désireuse de faire des placements prudents en titres de haute qualité produisant des dividendes », précise la firme.



Enfin, la société change l'orientation et le nom de son Fonds Heward qui devient le Fonds d'actions Heward. Ce fonds concentrera désormais exclusivement son portefeuille sur les placements en actions, y compris des actions mondiales.



« La création de ces trois nouveaux fonds nous permettra d'optimiser la répartition des actifs et de mieux répondre à l'évolution des besoins de notre clientèle », a expliqué James Heward, président et gestionnaire de portefeuilles, Heward.



Par ailleurs, la firme continuera de prendre toutes les décisions d'investissement, alors que les fonctions de gestionnaire de fonds d'investissement et de courtier sur le marché seront confiées à Majestic Gestion d'Actifs LLC.



SUR LE MÊME SUJET Changement de nom chez Heward -