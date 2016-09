TD étend sa gamme de FCP à honoraires

14.09.2016 - 08:43 - Frédéric Roy

Gestion de Placements TD ajoute deux fonds communs de placement (FCP) américains à sa gamme de solutions à honoraires.

Ainsi, le Fonds de valeurs sûres américaines TD et le Fonds quantitatif d'actions américaines TD permettront aux clients d'avoir une exposition aux actions américaines comprenant un barème d'honoraires.



Gestion de Placements TD croit que cette option permettra une plus grande transparence des frais.





De plus, la société annonce que le Fonds d'actions américaines à risque géré TD et le Fonds d'actions mondiales à risque géré TD auront désormais une nouvelle option à flux de revenu.TD soutient que cette possibilité permettra aux investisseurs intéressés de profiter de flux de revenu stable et prévisible.