Six nouveaux FCP pour RBC

29.01.2018 - 10:45 - Finance et Investissement

La division de gestion d'actifs de RBC, RBC Gestion mondiale d'actifs, lance six nouvelles solutions de placement de fonds communs de placement (FCP).

Ainsi, elle lance le Fonds stratégique d'obligations à revenu $ US RBC, le Fonds spécifique d'actions mondiales neutre en devises RBC, le Fonds d'actions mondiales à faible volatilité neutre en devises QUBE RBC ainsi que le Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC (non couvert), avec des FCP ayant des frais pour la série F de 0,75 %.



Le nouveau Fonds d'obligations de sociétés à court terme $ US RBC est lancé avec des frais associés de 0,35 % pour la série F.



De son côté, le Fonds d'obligations mondiales et de devises RBC s'ajoute à la gamme de FCP de RBC avec des frais de 0,70 %, toujours pour la série F.



La société croit que le lancement de ces fonds offrira plus de choix aux investisseurs afin d'adapter leur portefeuille.