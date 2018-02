19.02.2018 - 09:56 - Finance et Investissement

simva / 123rf

Sentry Investissements prévoit changer ses règles de facturations de taux en payant certains frais d'exploitation et en demandant en retour des frais d'administration à taux fixe pour certains fonds.

Les fonds visés par cette mesure concernent les séries A, T, B, BT, F, FT, O et X. L'objectif avoué est d'offrir aux investisseurs une prévisibilité et une transparence accrues à l'égard des coûts d'investissement.Actuellement, chaque fonds assume la totalité de ses frais d'exploitation. Si la proposition est approuvée par les porteurs de titres, Sentry commencera à payer, au plus tard le 31 décembre 2018, certains frais d'exploitation de chaque fonds en contrepartie des frais d'administration à taux fixe payés par le fonds pour chaque série participante. En vertu de cet accord, le ratio des frais de gestion (RFG) prévu de chaque série participante de chaque fonds, calculé selon les frais d'administration à taux fixe proposés, sera égal ou inférieur à son dernier RFG publié.«Dans le cadre des pratiques actuelles, les investisseurs ne connaissent pas les frais d'exploitation d'un fonds avant la publication de ses états financiers, a déclaré le président et chef de la direction de Sentry Investissements Philip Yuzpe. L'instauration des frais d'administration à taux fixe permettra aux investisseurs de Sentry de savoir avec certitude ce qu'ils vont payer pour investir dans nos fonds et de se prémunir contre les hausses de coûts, étant donné que les frais de gestion et d'administration ne peuvent pas être augmentés sans leur approbation préalable.»La proposition portant sur les frais d'administration à taux fixe requiert l'approbation préalable des investisseurs des séries participantes des fonds, à l'exception du Fonds du marché monétaire Sentry et de la Catégorie du marché monétaire Sentry, et des assemblées extraordinaires ont été prévues à titre provisoire pour le 3 mai 2018. Si la proposition est approuvée, le changement prendra effet au plus tard le 31 décembre 2018.Aucuns frais d'administration à taux fixe ne seront proposés pour les séries I, S ou Z, car des accords séparés sur les frais sont établis entre Sentry et chaque porteur de titres de ces séries. Pour le Fonds du marché monétaire Sentry et la Catégorie du marché monétaire Sentry, les frais d'administration à taux fixe sont nuls.Sentry a aussi annoncé que le niveau de risque de certains fonds ont été changés en raison de la nouvelle méthodologie sur la classification des risques introduite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Ces modifications se feront ainsi :Le Portefeuille de revenu prudent Sentry passera d'un niveau de risque Faible à moyen, à un niveau de risque Faible.Pour leur part, les fonds suivants : Fonds d'énergie Sentry, ainsi que Fiducie privée d'énergie Sentry, passeront d'un niveau de risque Moyen à élevé, à un niveau de risque Élevé.Aucun changement n'a été apporté aux objectifs, aux stratégies ou à la gestion de ces fonds.