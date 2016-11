25.11.2016 - 08:44 - Finance et Investissement

Sentry Investissements a conclu une entente avec la Great-West en vertu de laquelle elle agira à titre de sous-conseiller du Fonds de revenu mondial (Sentry).

« Nous nous réjouissons de pouvoir travailler avec la Great-West, une société d'assurance de premier plan répondant aux besoins de sécurité financière des Canadiens depuis 125 ans, a déclaré Gaelen Morphet, chef des placements à Sentry. En unissant notre savoir-faire en matière de gestion du patrimoine aux contrats de fonds distincts de grande qualité de la Great-West, nous serons en mesure de procurer des solutions de placement aux Canadiens qui cherchent des sources de revenu non traditionnelles. »Les portefeuilles de la Great-West, ainsi que ceux de la London Life et de la Canada-Vie, comprennent des plate-formes de fonds de fonds et des plate-formes autonomes à gestionnaires multiples, créées principalement afin de préserver le capital tout en produisant un revenu. L'approche de gestion active qui a permis à Sentry de procurer des rendements corrigés du risque supérieurs à ses clients sera ainsi présentée aux investisseurs de la Great-West, la London Life et la Canada-Vie.« Nous considérons Sentry comme étant une des meilleures sociétés de gestion de fonds au Canada, a affirmé George Turpie, vice-président principal, Produits d'investissement, Gestion du patrimoine à la Great-West. Le Fonds de revenu mondial (Sentry) sera un ajout de grande valeur à notre gamme de fonds, qui continuera de fournir des occasions de placement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux de grande qualité aux investisseurs canadiens. »