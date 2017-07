Réouverture d'un fonds de RBC

27.07.2017 - 09:22 - Finance et Investissement

RBC Gestion mondiale d’actifs rouvre son Fonds d’hypothèques et d’obligations à court terme Phillips, Hager & North aux nouveaux investisseurs.

Ce fonds avait été fermé aux nouveaux investisseurs il y a plus d'un an afin de gérer les entrées de capitaux, rappelle RBC.



Mais, depuis, « les gestionnaires du fonds ont déterminé qu'étant donné la capacité du marché des obligations, il est possible de rouvrir le fonds afin que de nouveaux investisseurs puissent y faire des placements », explique la division de gestion d'actifs de RBC qui gère des sommes totalisant près de 400 milliards de dollars.



Elle se réserve néanmoins le droit de plafonner le fonds ou d'y limiter autrement les placements à une date ultérieure.

Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe à court terme émis par des sociétés et des gouvernements au Canada, de même que dans des créances hypothécaires de premier rang visant des propriétés situées au pays.